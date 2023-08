Patrick Zaki a Bologna per il ricordo del 2 agosto: stretta di mano con Piantedosi

BOLOGNA – Patrick Zaki partecipa alla commemorazione della strage del 2 agosto 1980 a Bologna. L’attivista egiziano è arrivato pochi minuti prima dell’inizio della cerimonia nel cortile di Palazzo D’Accursio, sede del Comune, accompagnato dalla docente dell’Università di Bologna Rita Monticelli, coordinatrice del master che ha laureato Zaki poche settimane fa.

“Un dovere” per il ‘neo cittadino’ di Bologna Patrick Zaki essere in piazza oggi a Bologna per le cerimonie di commemorazione in ricordo della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Un dovere anche come segno di riconoscenza, dice lo stesso attivista egiziano sentito da Trc Bologna durante il corteo verso la stazione di Bologna, per quanti a lungo, sotto le Due torri, hanno manifestato per la sua libertà. “È un giorno speciale e di memoria, e importante per la città e i bolognesi” e siccome “ho iniziato a essere parte di questa comunità dopo la riconquista della mia libertà era giusto essere qui”.

STRETTA DI MANO TRA ZAKI E PIANTEDOSI

Stretta di mano tra Patrick Zaki e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Succede anche questo questa mattina a Bologna nell’ambito delle cerimonie per commemorare la strage alla stazione del 2 agosto 1980, poco prima dell’inizio degli interventi istituzionali a Palazzo D’Accursio.