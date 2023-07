Lunedì 3 luglio Camera ardente in Campidoglio per Vincenzo D’amico

ROMA – “Domani camera ardente in Campidoglio per Vincenzo D’Amico dalle 13 nella Sala della Protomoteca. Con il sindaco Roberto Gualtieri e con la famiglia penseremo al modo più giusto per onorare la memoria di un grandissimo campione, una bandiera che ha fatto la storia del calcio italiano e romano vincendo lo scudetto epico con la Lazio nel ’74. Siamo in tantissimi a ricordarlo con grande affetto e stima”. Lo dichiara Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale allo Sport, ai Grandi Eventi, alla Moda e al Turismo, in una nota.

La camera ardente di Vincenzo D’Amico sarà aperta al pubblico dalle 13 fino alle 19.

