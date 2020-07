Lunedì alla Dire ‘Donne e Covid-19: meno contagiate, più colpite?’

ROMA – “Donne e Covid-19: meno contagiate, più colpite?”. E’ questo il tema della prossima puntata dell’approfondimento di DireDonne in programma lunedì 6 luglio alle 18, in diretta Fb sui canali della Dire. Una tavola rotonda che avrà come protagonisti: il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli; la presidente della Federazione nazionale Chimici e Fisici e membro del Comitato Tecnico Scientifico Covid-19, Nausicaa Orlandi; la presidente nazionale dell’Associazione Donne Medico, Antonella Vezzani; la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa (già ideatrice della trasmissione).

La trasmissione trasmessa in diretta sul canale Facebook dell’agenzia Dire e realizzata via Skype in ottemperanza alle norme di sicurezza sarà condotta in studio dalla giornalista Silvia Mari.

Ecco a seguire i curriculum dei relatori partecipanti:

FRANCO LOCATELLI

Presidente del Consiglio Superiore della Sanità dal febbraio

2019, il professor Franco Locatelli è nato proprio in una delle

città più colpite dalla pandemia, Bergamo. Noto esperto di

patologie ematologiche, professore ordinario di Pediatria all’

università La Sapienza,di Roma, direttore del Dipartimento di

Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica dell’ospedale

Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Coordina il maggior programma

italiano dedicato ai tumori infantili.

NAUSICAA ORLANDI

La presidente della Federazione nazionale dei chimici e fisici è

una delle donne del Comitato tecnico scientifico Covid-19.

Laureata in Chimica Industriale presso l’Università degli Studi

di Padova, città dove vive, ha svolto attività di ricerca presso

la Scuola Superiore di Chimica e CNRS a Montpellier (Francia).

Professionalmente svolge attività di consulenza e formazione in

ambito di sicurezza sul lavoro, sistemi di certificazione di

processo e di prodotto, gestione ambientale e pratiche

autorizzative correlate. L’attività di supporto tecnico è svolta

in ambito nazionale ed internazionale con particolare riferimento

agli aspetti di sicurezza sul lavoro.

ANTONELLA VEZZANI

La presidente dell’Associazione Italiana Donne medico è la

responsabile della terapia intensiva dell’ospedale universitario

di Parma. Lavora da anni e con profitto alla ricerca di un

equilibrio tra vita professionale e privata per uomini e donna in

medicina, contro le molestie sessuali sui luoghi di lavoro, per

la prevenzione della violenza contro gli operatori sanitari. Dal

2012, realizza a Parma un incontro annuale sulla medicina di

genere. Ha progettato programmi di formazione per migliorare gli

atteggiamenti, le convinzioni e i comportamenti degli operatori

sanitari riguardo alla violenza domestica.

SANDRA ZAMPA

Sottosegretaria alla Salute dal settembre 2019, con delega, tra

l’altro, alla medicina di genere, Sandra Zampa, è l’ideatrice

dello spazio di approfondimento dell’agenzia Dire dedicato alle

intelligenze femminili. Giornalista, già capo ufficio stampa

della Presidenza del Consiglio è stata deputata della Repubblica

dal 2008 al 2018. Porta il suo nome la legge sui bambini

stranieri non accompagnati