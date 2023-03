Arriva l’ok della Corte d’Appello, Francesco Rocca proclamato nuovo presidente della Regione Lazio

ROMA – La Corte d’Appello di Roma ha proclamato Francesco Rocca nuovo presidente della Regione Lazio dopo avere verificato sulle “incongruenze” riscontrate nei giorni scorsi sui voti di Roma.

Il neopresidente del Lazio, Francesco Rocca, questa mattina si è quindi recato nel palazzo della Regione in via Cristoforo Colombo a Roma, per il passaggio di consegne col presidente vicario uscente, Daniele Leodori. I due sono saliti nella stanza del presidente, dove tra gli altri è presente anche il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli.

Il 28 febbraio la Corte d’appello di Roma, dopo avere ricevuto i verbali di voto dal seggio centrale, aveva convocato i rappresentanti di lista dei partiti per comunicare che erano state riscontrate delle incongruenze sui voti delle Regionali, rispetto alle carte arrivate dal seggio centrale, per quanto riguarda la Provincia di Roma, territorio che esprime la gran parte dei consiglieri regionali (oltre 20).

Pertanto i giudici hanno deciso di prendersi altre 48 ore di tempo per verificare e hanno riconvocato i delegati dei partiti per questa mattina.

ROCCA: NELLA SANITA’ ABBIAMO CARENZE DI ORGANICO, NEI PROSSIMI GIORNI VEDRÒ IL MINISTRO SCHILLACI

“Con il ministro della Salute ci vedremo nei prossimi giorni, è un interlocutore costante. Abbiamo un problema di carenze di organico, il tema è anche conoscere come sarà risolto il tema del numero chiuso nelle facoltà di medicina”, dichiara Rocca.

ROCCA: ROMA ACQUISTA IMMOBILI OCCUPATI? PROBLEMI DI GUALTIERI

“La mia idea è che l’offerta abitativa in questo momento non risponda alle esigenze di coloro che ne hanno bisogno e ci sarà un’attenzione molto forte. A me però non piace l’uso della forza e della violenza per scavalcare le graduatorie (Erp, ndr), è una cosa che trovo assolutamente indecorosa e intollerabile”, spiega il neopresidente della Regione Lazio, rispondendo a una domanda su come intende muoversi sull’emergenza abitativa nel Lazio, e in particolare a Roma dove il Campidoglio nel suo piano casa si appresta ad acquistare due immobili occupati (il palazzo che ospita Spin Time Labs e il Museo dell’Altro e dell’Altrove) per rispondere (in parte) alla domanda abitativa di chi è in occupazione.

“Problemi di Gualtieri– ha proseguito Rocca restando sulla volontà del Comune di Roma di acquistare gli immobili- i danni erariali si sono verificati anche in passato e c’è un problema di attenzione al rispetto del patrimonio pubblico. L’amministrazione dell’Interno ha dovuto pagare in un’occasione 28 milioni di euro di danni per un immobile (occupato), con quei soldi si sarebbero potuti costruire tanti alloggi”.

ROCCA: SCIOCCATO DA CONDIZIONI TROVATE A CORVIALE, L’HO DETTO A GUALTIERI

“Sono scioccato dalle condizioni che ho visto a Corviale. Nelle cantine ci sono perdite d’acqua potabile, peraltro in un momento di scarsità idrica, e hanno fatto le manutenzioni dei citofoni ma mancano i portoni”, dichiara il nuovo presidente della Regione Lazio. “Ci sarà la massima attenzione sulle Ater e sulla legalità, dove c’è tanto degrado fiocca l’illegalità– ha aggiunto Rocca- Deve tornare un senso forte di comunità che un tempo c’era, io ho vissuto in una casa popolare con mia nonna, e che viene a seconda di come si crea il rapporto con l’amministrazione. Su Corviale dobbiamo mettere mano, così com’è non va bene. Ieri l’ho accennato al sindaco nel breve scambio che abbiamo avuto a La Sapienza”.

ROCCA: TERMOVALORIZZATORE? SICURO GUALTIERI AVRÀ RISOLTO I PROBLEMI SULL’ARDEATINA

“Sarebbe contraddittorio che la Regione sollevasse un conflitto di attribuzione quando in campagna elettorale ho parlato di devoluzione. Il sindaco si deve assumere la responsabilità delle sue scelte“, le parole di Rocca, a proposito del tema del termovalorizzatore di Roma e della possibilità che l’ente sollevi un conflitto di attribuzione contro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per il suo ruolo di commissario.

Sul termovalorizzatore “prima dovrei incontrare il sindaco, capire quali sono le sue idee e come pensa di risolvere il tema dell’Ardeatina. Sono sicuro che ci avrà pensato e avrà soluzioni alternative– ha concluso Rocca- Se così non fosse inizierà un dialogo, perché non si può penalizzare un intero quadrante della nostra città per mancanza di programmazione e visione. È solo l’aspetto della viabilità, ci sono professionisti che fanno solo questo, e sono sicuro che tutto questo è stato fatto. È importante capire come a regime si muoveranno decine di migliaia di cittadini del Lazio a cui interessa la viabilità dell’Ardeatina”.

ROCCA: ENTRO 2 GIORNI INCONTRO DG AZIENDE, ENTRO UNA SETTIMANA LA GIUNTA

“Nelle prossime 48 ore avrò un incontro con tutti i dg delle aziende del Lazio perché voglio farmi immediatamente un quadro e iniziare un lavoro con loro. La prossima settimana, tra giovedì e venerdì, ci sarà la giunta. Faremo una conferenza stampa”.

ROCCA: STO RAGIONANDO SU UNA FIGURA TECNICA IN GIUNTA

“Su una figura tecnica in giunta vediamo, ci sto ragionando. Ogni soluzione è aperta. Ovviamente saranno nomi di mia fiducia perché devono lavorare bene”.

ROCCA: AFFRONTARE IL TEMA DEL MUTUO SUL DEBITO ALTRIMENTI L’OPERATIVITÀ È A RISCHIO

“Con il presidente Leodori non abbiamo toccato il tema dell’esposizione debitoria perché entrambi sappiamo che in questo momento c’è un mutuo che grava sulla regione le cui rate scadranno nel 2024. Dobbiamo affrontare il tema entro questo anno perché l’operatività della Regione rischia di essere compromessa dal primo gennaio del 2024″.

ROCCA: NEI PRIMI GIORNI FARÒ UN’ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

“Ci sarà un lavoro importante nei primi giorni sull’analisi della situazione finanziaria del Lazio. C’è un’esposizione debitoria importante e ci sarà una collaborazione col governo perché questa esposizione non pregiudichi l’operatività”.