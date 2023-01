Migliaia di tifosi alla veglia di Pelé nello stadio del suo Santos

ROMA – È iniziato poco dopo le 10 locali, le 14 in Italia, l’omaggio di tifosi e cittadini alla salma di Pelé, la leggenda del calcio brasiliano e mondiale scomparsa lo scorso 29 dicembre. Sono migliaia le persone in fila e altrettante quelle che sfilano davanti alla bara scoperta in cui riposa il corpo di Pelé, su cui è adagiato un velo trasparente: il feretro è installato su una pedana coperta da una tenda e collocata al centro del prato di Vila Belmiro, lo stadio del Santos, con tantissime rose bianche a fare da cornice.

Alla camera ardente a cielo aperto, delimitata e protetta da alcune transenne, stanno partecipando numerosissime persone che scattano foto. Molti indossano la maglia verdeoro del Brasile, altri stringono tra le mani la bandiera e altri ricordi. Sulle tribune dello stadio lo striscione ‘Viva O Rei’.

DA INFANTINO A LULA, I PRESENTI ALLA VEGLIA DI PELÉ

Presente anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino, con il presidente della Federcalcio brasiliana e il numero uno della Confederazione Sudamericana di Calcio (Conmebol), Alejandro Domínguez. Atteso alla veglia anche il nuovo presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, che si è insediato nella giornata di ieri. “Tutto il mondo, anche quello che non ha visto giocare Pelé, sa cosa ha rappresentato per il calcio, facendo innamorare tanta gente di questo sport”, le parole di Infantino. “Chiederemo che tutti i Paesi del mondo abbiano almeno uno stadio intitolato a Pelé“, ha fatto sapere.

DOMANI I FUNERALI DI PELÉ

All’alba le spoglie di Pelé avevano lasciato l’ospedale Albert Einstein di San Paolo e con un lungo corteo avevano raggiunto l’impianto in cui si svolge la veglia funebre, accolte da applausi e fuochi d’artificio. La salma resterà esposta per 24 ore, fino alle 10 locali di domani. A quel punto si terranno i funerali e al termine un nuovo corteo si snoderà lungo le strade della città: dopo aver effettuato un passaggio anche di fronte alla casa della madre di Pelé, Dona Celeste, O Rei terminerà il suo ultimo viaggio al cimitero verticale del Memorial Necropole Ecumenica, in cui riposerà al nono piano. Alla tumulazione parteciperanno solo i familiari più stretti.

