In Brasile tre giorni di lutto nazionale per la morte di Pelé

ROMA – Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha decretato tre giorni di lutto nazionale per la morte di Pelé. Lo ha ufficializzato con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: “Viene decretato il lutto ufficiale in tutto il Paese, segno di rispetto dopo la morte di Edson Arantes do Nascimento”, si legge. La leggenda del calcio, si è spenta ieri a 82 anni. Pelé era malato da tempo e ricoverato in ospedale a San Paolo da un mese.

I FUNERALI

Lunedì 2 gennaio allo stadio Urbano Caldeira di Santos, alle 10 ora locale, è prevista la veglia funebre di O’Rei. I funerali invece, si terranno il 3 gennaio. Dopo una cerimonia privata, riservata solo ai famigliari, la salma di Pelé verrà tumulata al Memorial Necropole Ecumenica.

