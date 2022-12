Lula: “Pelé, quattro lettere che hanno unito il Brasile al mondo”

ROMA – “Pochi brasiliani sono riusciti a portare il nome del nostro Paese tanto lontano quanto ha fatto lui. Per quanto la lingua fosse diversa, gli abitanti dei quattro angoli del mondo hanno imparato presto a pronunciare la parola ‘Pelé'”. Il presidente eletto del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ricorda su Twitter la stella del calcio brasiliano tre volte campione del mondo, deceduto all’età di 82 anni in un ospedale di San Paolo.

“Ho avuto un privilegio che molti brasiliani più giovani non hanno avuto- ha aggiunto il capo di Stato-: ho visto giocare Pelè dal vivo, al Pacaembu e al Morubi. Anzi giocare, no. L’ho visto far uno show, perché quando toccava la palla Pelè faceva sempre qualcosa di speciale, che spesso si trasformava in goal”.

Lula, prossimo a insediarsi lunedì, ha poi chiarito: “Non c’è mai stata una maglietta numero 10 come la sua”. Pelè, secondo il presidente, “gode ora della compagnia di tanti altri campioni eterni: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona” e poi “Coutinho, suo grande compagno al Santos”

