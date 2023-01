Incidente sulla neve per l’attore Jeremy Renner, star dei film Marvel: è grave

(Foto dal profilo Instagram di Jeremy Renner)

ROMA – Grave incidente sulla neve per l’attore statunitense Jeremy Renner, 51 anni. Noto al grande pubblico per il ruolo di Occhio di Falco nei film sugli Avengers della Marvel, è stato trasportato in ospedale in elicottero, dove si trova in condizioni gravi ma stabili.

Come ha riferito il suo agente, Renner ha riportato delle ferite rilevanti mentre spalava la neve e “sta ricevendo cure eccellenti mentre la sua famiglia è con lui”. Secondo indiscrezioni non confermate (l’agente non è entrato nei dettagli dell’incidente), Renner sarebbe stato alla guida di un mezzo spalaneve.

Nel corso della sua carriera, l’attore americano è stato candidato due volte ai Premi Oscar, per ‘The Hurt Locker’ (migliore attore) e per ‘The Town’ (migliore attore non protagonista). Ma in moltissimi legano il suo nome a quello di Clint Barton, il supereroe Occhio di Falco dell’universo Marvel.

