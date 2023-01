Il selfie di Jeremy Renner dall’ospedale dopo l’incidente: “Grazie a tutti”

(Foto dal profilo Instagram di Jeremy Renner)

ROMA – Un selfie per tranquillizzare i fan in ansia. L’attore Jeremy Renner, celebre per il ruolo di Occhio di Falco nei film sui supereroi Marvel, ha aggiornato tramite Instagram sulle sue condizioni dopo l’incidente avuto sulla neve a Capodanno.

“Grazie a tutti per le vostre parole gentili – le parole di Renner su Instagram a corredo della foto dal letto d’ospedale – Sono troppo malconcio per scrivere altro, ma mando a tutti il mio amore”.

Il quasi 52enne, due volte candidato ai premi Oscar per ‘The Hurt Locker’ (migliore attore) e per ‘The Town’ (migliore attore non protagonista), era rimasto seriamente ferito in Nevada, dove ha una proprietà, mentre spalava la neve.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it