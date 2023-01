A Capodanno scoppiano le coppie del Gf Vip: le anticipazioni della puntata di lunedì 2 gennaio

ROMA – Lunedì 2 gennaio in prima serata su Canale 5 torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. La prima puntata del nuovo anno si preannuncia già ricchissima di temi, il primo dei quali sono le storie d’amore che sembrano essere giunte al capolinea: i Donnalisi e gli Incorvassi si sono infatti lasciati.

COSA È SUCCESSO TRA EDOARDO DONNAMARIA E ANTONELLA FIORDELISI

È stato un Capodanno burrascoso quello della (ormai ex?) coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due hanno litigato furiosamente, con lei che ha attaccato lui per alcuni atteggiamenti a suo dire troppo intimi con Oriana Marzoli. Parole che non sono affatto piaciute a Edoardo (pur molto geloso dei rapporti tra Fiordelisi e Antonino): “Sei una bambina“, ha replicato ad Antonella. E le ha assicurato di non voler avere più niente a che fare con lei.

Poi, confidandosi con gli altri inquilini della casa, Donnamaria ha rincarato la dose: secondo Edoardo, Antonella lo provoca continuamente per farlo ingelosire e soffrire. Una tesi nettamente respinta da lei, che a sua volta ha parlato di Edoardo come una persona che è cambiata rispetto agli inizi della convivenza al Gf Vip.

PERCHÉ EDOARDO TAVASSI E MICOL INCORVAIA HANNO LITIGATO

Ma se Atene piange, Sparta non ride: anche gli Incorvassi sono in crisi nerissima. E pure per loro, fatale è stata la notte di Capodanno. Una lite nel van in cui sono volati gli stracci, con Edoardo Tavassi che ha ‘salutato’ Micol con queste parole: “Non ti voglio vedere mai più, sono disgustato“. E lei a replicare: “Ti sei completamente bevuto il cervello”.

Il motivo della rottura? Pare che le continue battute e frecciatine, che i due si sono scambiati nel corso di queste settimane, alla fine abbiano creato un’aria di tensione non più tollerabile. È probabile che il padrone di casa Alfonso Signorini nel corso della puntata di stasera chiederà a entrambi di spiegare come si sentono e se esistono i margini per una riconciliazione.

OGGI UN CONCORRENTE USCIRÀ DALLA CASA

Nell’ultima puntata dell’anno, a lasciare la casa è stato Luca Salatino: un’uscita volontaria, che l’ex tronista aveva giustificato parlando della troppa mancanza della fidanzata Soraya Allam Ceruti. E nel giorno di San Silvestro, anche Antonino Spinalbese è uscito dalla porta rossa per motivi di salute. Ma nella puntata di stasera ci sarà una nuova eliminazione: i vipponi in nomination sono Wilma Goich, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e Sarah Altobello. Gli umori dei social sembrano prevedere l’eliminazione di Wilma, ma anche Sarah non può sentirsi del tutto tranquilla.

In studio con Alfonso Signorini ci sarà come sempre l’opinionista Orietta Berti, mentre sarà ancora assente Sonia Bruganelli, in vacanza con il marito Paolo Bonolis e la famiglia. Al suo posto, a commentare le vicende della casa i due ex vipponi Soleil Sorge e Pierpaolo Petrelli. Ovviamente, a gestire i commenti social sarà Giulia Salemi.

