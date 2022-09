VIDEO | Forza Italia annuncia nuove adesioni e rassicura: “Difenderemo il Patto per Napoli”

NAPOLI – “Tiriamo fuori il patto per Napoli dalla campagna elettorale. Smettiamo di utilizzarlo per tentare di drenare voti da qui o da lì. Sono cose serie, la tutela dei creditori che devono avere i soldi dal Comune di Napoli, la tutela dei cittadini che necessitano migliori servizi, per una città che deve avere gli stessi servizi che hanno magari i comuni del nord. Il patto per Napoli va migliorato sicuramente, dobbiamo cercare di avere più risorse. Per fare questo ci vogliono parlamentari capaci, parlamentari nel prossimo parlamento che siano capaci di difendere la città. Quello che dev’essere chiaro però è che questo non può diventare materia di campagna elettorale. Quindi faccio un appello ai partiti, teniamo fuori il patto per Napoli dalla campagna elettorale”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, coordinatore di Forza Italia in Campania, a margine di una conferenza stampa convocata dal partito a Napoli.

MARTUSCIELLO: “REGISTRIAMO UNA FOLLA INCREDIBILE DI ADESIONI”

“Da questo momento in poi – aggiunge Martusciello – la campagna elettorale si svolgerà sulle cose che dobbiamo fare per la città e per il paese. Per cui non parliamo più dei destini personali, parliamo dei destini del Paese”.

“Sabato annunceremo a Caserta l’arrivo – prosegue – di tantissimi nuovi sindaci, consiglieri comunali. È una folla incredibile di adesioni che stiamo registrando in questo periodo, a dimostrazione che il rafforzamento del centro e del centrodestra è un obiettivo che gli italiani si sono posti“. E su Carfagna che ha parlato di Forza Italia come partito di estremisti dice: “A Carfagna non rispondo, lei risponde alla sua coscienza”.

CALDORO: “IL CENTRODESTRA VINCERÀ“

“C’è stato un dibattito che ha un po’ confuso le idee. Il centrodestra vuole bene a Napoli e vuole fare di più per Napoli. Nessuno si azzardi a toccare un euro, e noi saremo i difensori del sud e della città. In questo quadro il patto per Napoli c’è, e noi abbiamo scritto che si rafforza, anche raddoppia. Ci sono degli strumenti per renderlo molto più efficace, sia in termini di quantità che di qualità delle risorse”. Lo ha detto Stefano Caldoro, capo dell’opposizione di centrodestra nel Consiglio regionale della Campania e candidato di Forza Italia alle prossime elezioni politiche, a margine di una conferenza stampa a Napoli.

“Così com’è il patto per Napoli – ha aggiunto – significa aumentare le tasse, significa fare canoni alle imprese, ulteriore peso sulle imprese e sui cittadini. Noi diciamo no, i cittadini di Napoli e le imprese di Napoli non devono pagare il prezzo di un patto che si avvia però ad avere margini di rischio. Quindi questo patto va rafforzato con nuove risorse aggiuntive che può dare solo il governo di centrodestra, perché il centrodestra – ha concluso Caldoro – vincerà le elezioni e quindi deve dare di più a Napoli”.

