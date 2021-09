Lega contro il Green Pass, Letta: “Incompatibile con il Governo”

ROMA – “È un fatto gravissimo che la Lega, una forza politica che sta al Governo abbia votato in commissione contro il green pass. È una cosa non compatibile con lo stare nella maggioranza di Governo. Chiedo un chiarimento politico ufficiale, non è possibile che su questo tema ci sia stato in Consiglio dei ministri un atteggiamento da parte dei ministri leghisti e in Parlamento un atteggiamento diverso dallo stesso partito. Un gioco come questo è insopportabile“. Lo dice il segretario dem, Enrico Letta ai microfoni di Radio Immagina.

“Quella della Lega è una posizione che strizza l’occhio al mondo no vax, lo stesso che è costato tanto agli italiani. La Lega oggi ha legittimato le manifestazioni del mondo no vax, è una cosa gravissima”, ha aggiunto Letta.

“Flop manifestazioni nelle stazioni di oggi? Ho sempre pensato che in questo tipo di proteste ci fosse una grande vocalità con poca sostanza e oggi questo aspetto è emerso. Ma le forze politiche che strizzano l’occhio ai no vax danneggiano il lavoro che il governo sta facendo. Questo atteggiamento, se non si ferma subito, è l’inizio della fine dello stare insieme al Governo“, ha insistito il segretario dem.