Ad Aosta i profughi ucraini visitano l’Atelier des métiers

AOSTA – Un gruppo di 12 profughi ucraini, che si trovano in Valle d’Aosta da metà marzo, ha visitato questa mattina l’Atelier des métiers, allestito in piazza Chanoux, ad Aosta, in occasione della 1.022esima Fiera di Sant’Orso che sarà inaugurata ufficialmente domani.

Accompagnati dall’assessore allo Sviluppo economico Luigi Bertschy e da una guida turistica, “gli ospiti hanno potuto ammirare le opere degli artigiani professionisti e conoscere alcuni importanti aspetti della cultura della nostra regione“, si legge in una nota. La visita è stata organizzata dall’assessorato organizzatore della Fiera di Sant’Orso, in collaborazione con il dipartimento della protezione civile regionale.