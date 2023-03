Finiscono nel torrente in motoslitta: arrivano i Vigili del fuoco

AOSTA – Quattro persone a bordo di una motoslitta sono finite nel torrente Marmore, a Breuil-Cervinia. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco, il soccorso alpino valdostano, il soccorso alpino della guardia di finanza e il personale del 118. Si opera a terra con l’impiego dell’elicottero della protezione civile; vista la natura del luogo, è previsto l’uso del verricello.

Tre delle persone coinvolte hanno avuto necessità di cure mediche e sono state portate all’ospedale Umberto Parini di Aosta, due in elicottero e una in ambulanza. La quarta persona coinvolta nell’incidente è rimasta con le forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’incidente. La motoslitta sarà recuperata dai vigili del fuoco con un’autogru.