Il 18 febbraio a Gressoney-Saint-Jean torna il campionato di Skysnow

AOSTA – Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 200 atleti al via, Gressoney-Saint-Jean e il Weissmatten sono di nuovo stati scelti dalla Federazione Italiana Skyrunning per ospitare la prova unica del Campionato italiano SkySnow. La data da segnare è il 18 febbraio. Le iscrizioni sono aperte sul sito.

Ramponcini ai piedi e frontale in testa, gli atleti affronteranno la salita sulla pista illuminata “Leonardo David” per poi scendere lungo le pendenze più dolci dell’adiacente pista blu, il tutto per uno sviluppo complessivo di 9,4 chilometri e un dislivello di 830 metri positivi. La partenza è prevista alle 18.30.

Il tracciato ha ottenuto la certificazione della International Skyrunning Federation e vedrà sfidarsi a suon di sorpassi i migliori interpreti di questa nuova disciplina nazionali e non solo. In palio non solo i titoli tricolori, ma anche punti pesanti per la Crazy SkySnow Italy Cup.

I record da battere sono di Nadir Maguet (46’25’’) e Martina Cumerlato (56’44’’). La manifestazione prevede anche una Mini SkySnow dedicata ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni con percorsi diversificati (dai 0,5 ai 2 km) a seconda delle categorie e partenza alle 18.45. Al termine della gara è previsto un pasta party, con musica e birra, al palazzetto Sport Haus.