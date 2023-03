Tg Politico Parlamentare, edizione dell’1 marzo 2023

SCHLEIN CONTRO PIANTEDOSI: SI DIMETTA

Le opposizioni chiedono le dimissioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo la tragedia di Cutro, dove sono morti 66 migranti. In commissione alla Camera, particolarmente dure le parole della neosegretaria Pd Elly Schlein, che accusa il titolare del Viminale di aver usato espressioni “inumane e inadeguate” al suo ruolo. Piantedosi si è difeso invitando ad attendere l’inchiesta della magistratura sulle cause della strage. “Sono orgoglioso di essere un questurino”, ha detto poi replicando a chi lo accusa di essere un buon funzionario ma un cattivo ministro.

EFFETTO SUPERBONUS: DEFICIT 2022 ALL’8%

I bonus edilizi pesano sulla spesa pubblica nel primo anno di avvio, e non possono essere spalmati nell’arco degli anni previsti dalla detrazione. Lo conferma l’Istat che certifica il peggioramento del deficit nel 2021 e nel 2022, rispettivamente al 9 e all’8%. L’anno scorso l’indebitamento era stimato al 5,6%, ma proprio per effetto del Superbonus la revisione negativa è stata significativa. Nel 2023, però, considerando lo stop allo sconto in fattura dei bonus, il peso sul deficit dovrebbe essere inferiore, lasciando più spazio di manovra per altri interventi di politica economica.

SICCITA’, ARRIVA IL COMMISSARIO

Arriva un commissario e un piano straordinario per affrontare la siccità. La decisione è stata presa dal governo nel corso di un tavolo a Palazzo Chigi tra i ministri interessati e la premier Giorgia Meloni. L’esecutivo vuole istituire a Palazzo Chigi una cabina di regia per definire un piano idrico straordinario nazionale, d’intesa con le Regioni, per individuare le priorità contro la crisi idrica. Si lavora a un provvedimento normativo urgente che contenga le necessarie semplificazioni e a una campagna di sensibilizzazione sull’uso responsabile della risorsa idrica.

VIA LIBERA ALLA COMMISSIONE ANTIMAFIA

L’Aula del Senato ha dato il via libera all’istituzione della Commissione bicamerale Antimafia per questa legislatura. La Bicamerale Antimafia conta 25 senatori e 25 deputati, scelti dai presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all’amministrazione dello Stato. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 300mila euro per il 2023 e per ciascuno degli anni successivi.

UNA DONNA AL VERTICE DELLA CASSAZIONE

Per la prima volta nella storia d’Italia una guida ‘in rosa’ al vertice della Corte di Cassazione, a sessant’anni dalla legge che aprì l’ingresso delle donne a tutte le cariche. Margherita Cassano e’ stata eletta dal Plenum del Consiglio superiore della magistratura prima presidente della Corte di Cassazione. Fiorentina di origini lucane, classe 1955, Cassano è in magistratura dal 1980.