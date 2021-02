Golpe in Myanmar, arrestata San Suu Kyi. Il suo appello: “Non accettatelo”

ROMA – In arresto Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per la pace nel 1991, de facto alla guida del governo dal 2016, e stato di emergenza della durata di un anno: notizie in arrivo questa mattina dal Myanmar, dove i militari hanno annunciato di aver preso il controllo del Paese.

L’introduzione di misure straordinarie è stata annunciata sulla televisione dell’esercito. Proprio oggi a Naypyidaw avrebbe dovuto insediarsi il Parlamento, frutto delle elezioni legislative di novembre, con la National League for Democracy (Nld) guidata da Suu Kyi come forza di maggioranza.

Stando alla comunicazione passata in tv, l’esercito ha trasmesso i poteri al comandante in capo Min Aung Hlaing. Una decisione, questa, motivata con la denuncia di “frodi elettorali”. Alle legislative dell’8 novembre la National League for Democracy aveva ottenuto circa l’83% dei voti.

Oltre a Suu Kyi, oggi sarebbero stati arrestati diversi dirigenti del partito. In una nota la National League for Democracy ha rivolto un appello a nome della Premio Nobel: “Chiedo ai cittadini di non accettare questo, di rispondere e di protestare con tutto il cuore contro il golpe dei militari”. Il Myanmar è stato governato dall’esercito per decenni, fino al 2011. Anche in seguito i militari hanno mantenuto un ruolo di controllo e indirizzo, impedendo ad esempio a Suu Kyi di ricoprire l’incarico di presidente. La Premio Nobel era già stata in carcere e agli arresti domiciliari per 15 anni, tra il 1989 e il 2010.

Il Myanmar è nell’area di influenza geopolitica della Cina, con la quale confina e intrattiene rapporti economici e politici di rilievo. Il Paese è stato a lungo colpito da sanzioni europee e americane. Di recente, Suu Kyi era stata accusata dalle diplomazie occidentali di avere posizioni troppo concilianti verso i vertici militari, in particolare rispetto al conflitto nella regione occidentale di Rakhine e alle conseguenze delle offensive dell’esercito nelle aree dove si concentra la minoranza dei Rohingya, di religione musulmana.

GENTILONI: “LA DEMOCRAZIA NON PUÒ ESSERE UNA PARENTESI”

“Militari di nuovo al potere in Myanmar. Di nuovo prigioniera all’alba #AungSanSuuKyi. I governi democratici commettono errori, ma la democrazia non può essere una parentesi“. Lo scrive su twitter Paolo Gentiloni, commissario Ue.

ZAMPA: “CANCELLATA LA DEMOCRAZIA CONQUISTATA UN PASSO DOPO L’ALTRO”

“In Myanmar è in atto un colpo di stato. Arrestata #AungSanSuuKyi e il presidente della Repubblica. L’esercito torna al potere. La democrazia conquistata un passo dopo l’altro viene cancellata”. Lo scrive su twitter Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute.

ZINGARETTI: “LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE SI MOBILITI SUBITO”

“La difficile transizione democratica in Myanmar soffocata da un nuovo colpo di stato dell’esercito. La comunità internazionale si mobiliti per il rispetto della legalità, della volontà popolare e per l’immediata liberazione di Aung San Suu Kyi e di tutti gli altri prigionieri politici”. Lo scrive su facebook Nicola Zingaretti, segretario Pd.

VON DER LEYEN: “CHIEDO IL RILASCIO IMMEDIATO E INCONDIZIONATO DI TUTTI”

“Condanno fermamente il colpo di stato in Myanmar. Il legittimo governo civile deve essere ripristinato, in linea con la costituzione del paese e le elezioni di novembre. Chiedo il rilascio immediato e incondizionato di tutti i detenuti”. Lo scrive su twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

FARNESINA: “RISPETTARE I DIRITTI UMANI E LE LIBERTÀ FONDAMENTALI”

“L’Italia condanna fermamente l’ondata di arresti in Myanmar e chiede l’immediato rilascio di Aung San Suu Kyi e di tutti i leader politici arrestati”. Inizia così la nota del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in merito alla recente crisi nello stato asiatico di Myanmar. “La volontà della popolazione– proseguono dalla Farnesina- è chiaramente emersa nelle ultime elezioni e va rispettata. Siamo preoccupati per questa brusca interruzione del processo di transizione democratica e chiediamo che vanga garantito il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali“.

