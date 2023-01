VIDEO | Capodanno, a Roma c’è chi lo ha fatto in auto: al Gianicolo traffico in tilt

ROMA – Capodanno nel traffico, tappi di spumante che saltano tra le auto incolonnate e i fuochi d’artificio. È stato un inizio di anno in macchina a Roma per migliaia di cittadini e turisti, bloccati al volante mentre la città salutava l’arrivo del nuovo anno.

Se oltre 40mila persone erano radunate per il Concertone al Circo Massimo, al Gianicolo già prima della mezzanotte la circolazione in tutta la zona era letteralmente in tilt e avvolta dalla nebbia e dai fumi di chi stava già sparando in aria botti e fuochi, indifferenti peraltro all’ordinanza di divieto del Comune. In molti, cercando di raggiungere il piazzale con il monumento dedicato a Garibaldi, hanno parcheggiato le proprie vetture in mezzo alla carreggiata e hanno tentato di raggiungere il belvedere per ammirare lo spettacolo dei fuochi sulla Capitale.

Il risultato? Una coda chilometrica che dal lungotevere e da ponte Duca d’Aosta si inerpicava verso il Gianicolo fino a Monteverde e strade limitrofe. A molti non è restato altro da fare che brindare in auto, mentre qualcun altro è apparso più sconsolato: “E mo da qua quanno uscimo?!”.

LEGGI ANCHE: Capodanno, Mister ok si tuffa nel Tevere: è la 35esima volta

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it