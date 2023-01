In 40 mila al concerto di Capodanno a Roma, c’è anche Madame

ROMA – In oltre 40mila hanno preso parte al Concerto di Capodanno 2023 al Circo Massimo. Romani, turisti e giovani hanno partecipato a ‘Restarts’ e affollato il cuore della Capitale per salutare l’arrivo del nuovo anno con Franco 126, Eloide, Sangiovanni, nonostante il giorno prima avesse 39 di febbre, e Madame. La presenza della cantante è stata in forse nei giorni scorsi per via delle polemiche sul green pass falsificato. Poi il via libera del Campidoglio. Rappresentato nella serata dall’assessore alla Cultura Miguel Gotor e dal responsabile ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato.

Entusiasta della partecipazione il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “La meraviglia del concertone di Capodanno al Circo Massimo. Roma è tornata! Auguro alle romane e ai romani, e a tutti i turisti che hanno scelto di trascorrere le feste nella nostra città, un nuovo anno di salute, di serenità e di pace”, ha scritto su Facebook.

La festa per il 2023 ha preso il via alle 21.30 per proseguire fino a tarda notte. Poche le mascherine indossate dai presenti, nonostante gli appelli alla prudenza dei medici nei giorni scorsi.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it