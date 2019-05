Linfoma Bia-Alcl, “pensiamo a predisposizione genetica’: ministero investe in ricerca

ALLA RICERCA DI UNA CAUSA GENETICA

‘La superficie rugosa delle protesi testurizzate rilascia più particelle e può aumentare lo stato d’infiammazione che comunque c’è sempre intorno a un corpo estraneo. Questo potrebbe favorire l’insorgenza della malattia, ma non basta’ perchè ci sarebbe tutta un’altra incidenza e, invece, il linfoma BA-ALCL rimane una malattia ‘rara’. Anche per questa ragione spiega Di Napoli ‘noi pensiamo che ci sia una predisposizione genetica. Ed è su questo progetto di ricerca che stiamo lavorando con il ministero allo scopo di scoprire i fattori predisponenti che possano mettere in guardia le donne’.

Una scoperta genetica porterebbe ad un dato incontrovertibile e consentirebbe di arrivare ‘a una chirurgia personalizzata’ che per donne predisposte geneticamente potrebbe significare scegliere ‘protesi lisce invece che testurizzate o non sceglierne alcuna’.

IL LAVORO DEL MINISTERO ITALIANO

‘Dal 2015 collaboro con il ministero- racconta Arianna Di Napoli- e tra la fine del 2012 e il 2014 diagnosticammo i primi 4 casi italiani. Nel 2015 usci’ una prima circolare che istituiva un registro delle diagnosi con obbligo di segnalazione dei casi’.

‘Ora il ministero e’ al lavoro sul registro obbligatorio delle protesi’. Se teniamo conto che ‘il primo registro delle diagnosi di BIA-ALCL è stato istituito da FDA nel 2011, possiamo dire che l’Italia è stata molto attiva, anche con diversi articoli scientifici.

Tuttavia molti degli articoli presenti in letteratura sono delle review e ciò che manca è quell’original article che spieghi quale sia il meccanismo patogenetico della malattia. Ed è su questo che stiamo lavorando’. La ricerca sui possibili fattori genetici predisponenti e’ la conferma di un ministero attivo’.

‘I numeri attuali- spiega la studiosa per spiegare le evidenze scientifiche- sono i dati del numeratore, manca il denominatore’ ovvero il campione completo e omogeneo delle protesi impiantate e questo non permette infatti ad oggi di stabilire che le protesi testurizzate siano la causa esclusiva di questo linfoma. Anzi,se fosse questa la causa ‘avremmo un’incidenza altissima e se è vero che questo linfoma insorge prevalentemente in pazienti che hanno protesi testurizzate, e’ vero anche che in Europa, e in Italia in particolare, il 95% delle protesi impiantate è di questa tipologia.

Negli Stati Uniti- dove invece il 97% delle protesi impiantate è di tipo liscia a causa della moratoria per le indagini riguardo la possibile associazione tra lo sviluppo di patologie reumatiche e la presenza di protesi (così detta Breast Implant Illness) finita nel 2006- ci sono stati casi anche in donne con lisce’. A questa osservazione bisogna aggiungere che ‘le protesi lisce danno, tra le complicanze più frequenti, la contrattura capsulare che costringe le donne ad operarsi prima, quindi non si da’ il tempo- un 8/9 anni di media- al linfoma di formarsi. Non ci sono purtroppo numeri, nè tempi certi da paragonare’ e nemmeno tutte le risposte.

Perche’ quindi non scegliere, per tutte le donne, protesi lisce per un’esigenza cautelativa? ‘Perche’ la ricerca- come spiega Di Napoli- non offre numeri certi per dimostrare che con queste protesi non si sviluppi il linfoma’.