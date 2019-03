Legame mamma-concepito già nelle prime fasi della fecondazione

ROMA – I legami di attaccamento passano attraverso meccanismi neurobiologici estremamente precisi. Il delicatissimo meccanismo neuroendocrino, quindi, e’ rivolto a favorire il processo di generazione della vita e i legami di attaccamento tra il frutto del concepimento e la madre. Cosi’ in un ‘abstract’ per DireDonne, Francesca Malatacca, Psicoterapeuta Psicologa Perinatale.

L’Attaccamento precoce madre – bambino si realizza percio’, nelle prime fasi della fecondazione, proprio durante l’annidamento e nelle fasi successive. Qualora la gravidanza fosse traumaticamente interrotta- spiega la dottoressa- si avrebbero vere e proprie lesioni psichiche legate a meccanismi psicodinamici ben noti ma anche a dimensioni neurobiologiche che rappresentano sul piano psicosomatico conseguenze piu’ gravi. Una reazione cortico-surrenale o un evento che interrompa l’asse ipotalamo – ipofisi – gonadi rappresenta un fattore di immunodepressione che predispone a molte patologie.

La psiconeuroendocrinoimmunologia- chiarisce la dottoressa- rappresenta anche a lungo termine, il corollario essenziale delle reazioni gravi nelle interruzioni di gravidanza, e soprattutto nella dimensione dell’Imprinting mnemonico in donne che l’abbiano subita. Lo spazio mentale e’ sede della preparazione biologica dell’utero accogliente. Elaborare un ‘grembo psichico’ in cui il bambino e’ immaginato ancor prima di nascere. Lo ‘spazio mentale’ diventa relazione con il bambino. L’attaccamento Prenatale Materno e’ definito come investimento immaginativo ed emotivo che da’ luogo ad uno spazio mentale che una madre sviluppa verso il proprio figlio. Il mondo non e’ mai pronto- conclude Malatacca- alla nascita di un bambino.