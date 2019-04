Elezioni europee 2019, cosa succede con il rinvio della Brexit

ROMA – Elezioni europee e Brexit, cambia la composizione del Parlamento Europeo. Con il rinvio dell’accordo per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea al 31 ottobre prossimo, la Gran Bretagna resta a tutti gli effetti un paese membro con pieno diritto ad eleggere i propri delegati a Bruxelles.

Annullato il ricalcolo dei seggi parlamentari, scesi a 705, la nuova legislatura dovrebbe contare nuovamente su 751 membri, esattamente come oggi, di cui 73 eletti oltremanica.

Un’opzione, questa, che non piace nessuno. I paesi membri, infatti, guardano con preoccupazione alla presenza di deputati inglesi, non interessati ai problemi dell’Unione Europea. Ma sono gli stessi britannici a non gradire questa soluzione: stando agli ultimi sondaggi, la delusione si esprimerebbe nell’esplosione di consensi verso il partito ‘pro-brexit’ di Nigel Farage, che potrebbe diventare il partito con il maggior numero di eletti nel parlamento europeo.

Oltre agli anti-euro, il rinvio della Brexit potrebbe rafforzare il gruppo del PSE, il Partito Socialista Europeo che, con l’arrivo di una nutrita pattuglia di labouristi, potrebbe diventare il primo gruppo dell’europarlamento.

LA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI DOPO BREXIT

Nel momento in cui la Brexit si concretizzerà, il parlamento sarà chiamato a ratificare la sua nuova composizione. I seggi dovrebbero essere redistribuiti secondo un accordo già raggiunto tra gli stati membri, nel seguente modo: 5 alla Francia (che salirebbe a 79), 3 all’Italia (76), 5 alla Spagna (59), 3 all’Olanda (29), uno ciascuno a Polonia (52), Romania (33), Svezia (21), Austria (19), Danimarca (14), Slovacchia (14), Finlandia (14), Croazia (12) ed Estonia (7), due all’Irlanda (13).

Rimarrebbero come sono oggi i seggi di Germania (96), Belgio, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria e Portogallo (21), Bulgaria (17), Lituania (11), Lettonia (8), Slovenia (8), Cipro, Malta e Lussemburgo (6).