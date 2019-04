ROMA – Parte il conto alla rovescia per le elezioni europee 2019. A fine maggio, infatti, tutti i cittadini comunitari saranno chiamati a rinnovare i propri rappresentanti al parlamento europeo. Un voto dal valore fortemente politico per l’Italia, con il vicepremier leghista Matteo Salvini già incoronato vincitore dai sondaggi.

ECCO LA DATA DELLE ELEZIONI EUROPEE 2019

E’ domenica 26 maggio la data delle elezioni Europee in Italia, con i seggi che saranno aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Come di consueto, dopo l’indicazione del Parlamento Europeo che stabilisce la settimana delle elezioni, ogni paese stabilisce in maniera autonoma la data del voto. Lo scrutinio, comunque, inizierà per tutti in maniera contemporanea a partire dalle ore 23.00 di domenica 26 maggio.

ELEZIONI EUROPEE, ECCO LA DATA PAESE PER PAESE

Austria – 26 maggio

Belgio – 26 maggio

Bulgaria – 26 maggio

Cipro – 26 maggio

Croazia – 26 maggio

Danimarca – 26 maggio

Estonia – 26 maggio

Finlandia – 26 maggio

Francia – 26 maggio

Germania – 26 maggio

Grecia – 26 maggio

Irlanda – 24 maggio

Italia – 26 maggio

Lettonia – 25 maggio

Lituania – 26 maggio

Lussemburgo – 26 maggio

Malta – 25 maggio

Paesi Bassi – 23 maggio

Polonia – 26 maggio

Portogallo – 26 maggio

Regno Unito – ?

Repubblica Ceca – 25 maggio

Romania – 26 maggio

Slovacchia – 25 maggio

Slovenia – 26 maggio