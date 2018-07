Tap, Di Maio: “Dialogo con comunità, grandi opere non si impongono”

ROMA – “Bisogna tener presente le esigenze delle comunità, questo vale per tutte le grandi opere, non possiamo pensare di calare dall’alto grandi opere senza dialogare con i sindaci e i cittadini. Il M5s non ha cambiato idea”. Lo dice il ministro Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con gli assessori regionali, rispondendo a una domanda sul Tap.

“La Tav, ad esempio, è stata progettata dieci anni fa, bisogna capire anche il valore dell’opera in un certo periodo storico”.

Leggi anche: Tav, nuovi disordini in Valsusa. Forza Italia attacca: “Governo da che parte sta?”