Accordo Lega-M5S, Gianluca Cantalamessa: “Condividere un percorso é fattibile”

“A Napoli si spendono 150mila euro al giorno per gli immigrati”

“Sicurezza, lavoro e difesa delle nostre tradizioni“. Sono queste le tre priorità che Gianluca Cantalamessa porterà in parlamento subito dopo l’insediamento delle Camere. In un’intervista all’agenzia Dire, lancia l’allarme disoccupazione: “non è possibile – afferma – che, in una Regione che ha il 50% della disoccupazione giovanile, 230 sindaci firmino un accordo con il ministero dell’Interno per avviare al mondo del lavoro 10mila immigrati. La provincia di Napoli – avverte – spende 150mila euro al giorno per gli immigrati e i nostri ragazzi, invece, sono costretti ad andare via perché non hanno lavoro. Noi, sul lavoro come sulla sanità, cercheremo di mutuare il buon governo di Regioni come il Veneto e la Lombardia, proponendo programmi alternativi di sviluppo del territorio senza perdere le peculiarità locali. Siamo orgogliosamente napoletani e orgogliosamente meridionali“.

Alla Camera, Cantalamessa si impegnerà per l’approvazione di “una legge a favore dei marittimi italiani che sono vittime di normative in base alle quali, su navi battenti bandiera italiana, possono esserci due registri, uno per gli italiani e uno per gli stranieri. Questo – conclude – consente che ci siano due paghe diverse per gli italiani e gli stranieri e centomila famiglie italiane finiscono per strada”.