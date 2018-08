A Velletri investita bimba di 1 anno e mezzo: è in gravi condizioni

ROMA – Tragedia intorno alle 11.30 di oggi alle porte dell’asilo nido ‘La fattoria di mamma Cocca’ in via del Marco Finlandese a Velletri. Una bimba di appena 1 anno è stata investita da una ragazza di 27 anni che stava entrando, a bordo della sua Bmw, nell’asilo – che d’estate fa da centro estivo – per accompagnare la figlia. La donna avrebbe sentito un tonfo. Una volta scesa per controllare cosa fosse accaduto si è accorta della bimba a terra con il sangue che le usciva dalla testa.

Immediato l’allarme al personale scolastico. La piccola è stata subito caricata sull’auto dell’investitrice e trasportata all’ospedale di Velletri. Da qui il trasferimento in eliambulanza al Bambino Gesù di Roma, dove è stata operata intorno alle 14. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni sarebbero disperate e sarebbe in pericolo di vita.

Intanto la 27enne che era a bordo della Bmw è stata denunciata per lesioni stradali e sottoposta alle analisi di rito. Sul caso indaga la Polizia, che al momento cerca di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.