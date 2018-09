Ecco le 33 finaliste: chi sarà la nuova Miss Italia?

ROMA – Il Trentino Alto Adige, l’Emilia Romagna e le Marche hanno portato in finale quattro ragazze, il Lazio tre, la Lombardia, la Toscana, la Campania, la Calabria e la Puglia, due; il Piemonte-Valle d’Aosta, la Liguria, il Veneto, l’Umbria, l’Abruzzo, la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna, una ciascuna. Non sono rappresentate il Friuli Venezia Giulia e il Molise.

Sono rimaste in gara soltanto cinque candidate con il titolo della regione (Miss Liguria, Miss Marche, Miss Puglia, Miss Emilia e Miss Veneto, queste ultime due recuperate ieri sera). C’è Miss Roma, Nicole Ceretta, ma non Miss Lazio; l’unica concorrente dell’Abruzzo è siciliana.