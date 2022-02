Zeudi di Palma vince Miss Italia 2021, Manfredi: “Orgoglio di Scampia e di Napoli”

NAPOLI – “Congratulazioni a Zeudi Di Palma, vincitrice di #MissItalia2021, orgoglio di Scampia e di tutta #Napoli. Ti aspettiamo a Palazzo San Giacomo”. Così, in un tweet, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi saluta la vittoria di Zeudi Di Palma all’edizione di Miss Italia 2021.



Ventenne di Scampia, studentessa in sociologia, Zeudi, approdata al concorso con il titolo di Miss Napoli, si è aggiudicata il titolo nel corso della finale, in diretta streaming da Venezia, sbaragliando la concorrenza di Gabriella Bagnasco (Basilicata) e Lorena Tonacci (Campania).