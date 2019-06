VIDEO | Tg Pediatria, edizione del 6 giugno 2019

VILLANI (SIP): FARE POLITICHE DURATURE PER LA PEDIATRIA

Per i pediatri italiani c’è un solo obiettivo, essere vicini ai bambini. Ma da soli non bastano, hanno bisogno di aiuto e di politiche durature nel tempo. Chiudendo la 75esima edizione del congresso italiano, che ha riunito a Bologna oltre 2.000 pediatri, il presidente della Sip Alberto Villani indica dove puntare l’impegno in ambito politico e sociale.

SIANI (PD): LA POVERTÀ È LA SFIDA DELLE SFIDE

La povertà è la vera sfida per la pediatria. Lo conferma alla Dire Paolo Siani, pediatra e deputato Pd.

TRENTAMILA PREMATURI NATI NEL 2018, SIN LANCIA LIBRO BIANCO

Nel 2018 sono stati circa 30mila i nuovi nati prima delle 37 settimane, con un’incidenza della “prematurità del 7-8% rispetto alle 450mila nascite italiane”. Fabio Mosca, presidente della Sin, evidenzia al Congresso italiano di Pediatria una natalità complessiva in ribasso nel Bel Paese, con un calo di 120 mila nati in meno negli ultimi 10 anni. Il professore universitario torna poi sui bambini pretermine, annunciando a settembre la presentazione del libro bianco della neonatologia.

ENURESI, DUE BAMBINI SU 10 QUESTA NOTTE BAGNERANNO IL LETTO

Due bambini su 10 questa notte bagneranno il letto e saranno accompagnati nella triste esperienza da mezzo milione di adulti. “Dite ai vostri figli che è un problema comune, nel caso in cui soffrano di enuresi”. È l’appello rivolto ai genitori da Maria Laura Chiozza, specialista in urologia pediatrica della Ussl 16 Padova e senior expert della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova, al 75esimo congresso di Pediatria.

1,5 MLN BIMBI ESPOSTI A SOSTANZE TOSSICHE, A ROMA SI FA FORMAZIONE

Secondo gli ultimi dati americani del 2017, “circa un milione e mezzo di bambini sono esposti a sostanze potenzialmente tossiche”. Nicola Pirozzi, direttore del dipartimento di emergenza, anestesia e rianimazione dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, elenca le cause dell’intossicazione al corso di aggiornamento in ‘Tossicologia in Pediatria’ promosso dall’Ordine dei

Medici di Roma.