Conte: “Subito in Cdm stato emergenza per Sicilia e altre regioni colpite”

PALERMO – “La prossima settimana in Consiglio dei ministri, se serve lo faremo straordinario, porteremo lo stato di emergenza per tutte le regioni che ne hanno fatto richiesta“. Così il premier, Giuseppe Conte, nel corso di un breve punto stampa in prefettura, a Palermo, al termine di una riunione per il coordinamento dei soccorsi dopo l’ondata di maltempo che nell’isola ha causato 12 vittime (9 a Casteldaccia, nel palermintano, uno a Vicari e due in provincia di Agrigento). “La Sicilia aveva già fatto richiesta di stato d’emergenza- ha specificato Conte- ma immagino che alla luce di quanto avvenuto tale domanda verrà riaggiornata”.

“Stanzieremo le somme adeguate per i primi interventi”

“Calabria, Sardegna, Sicilia e poi Veneto, le Province di Trento e Bolzano, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e il basso Lazio“. Questo il “perimetro delle regioni maggiormente afflitte dal maltempo”, delineato dal premier Conte durante la conferenza stampa in prefettura a Palermo.

Per quanto riguarda le richieste di stato di emergenza provenienti dalle regioni, il presidente del Consiglio ha spiegato: “Le stiamo esaminando e la prossima settimana avremo un Consiglio dei ministri per andare incontro a queste richieste. Stanzieremo le somme adeguate per i primi interventi“.

“UN MILIARDO PER INTERVENTI SU DISSESTO IDROGEOLOGICO”

Sul dissesto idrogeologico “abbiamo messo a disposizione del ministro dell’Ambiente un miliardo per interventi volti a raggiungere la sicurezza del territorio e a tutelare le vite umane. A queste somme si aggiungono ulteriori 59 milioni di euro messi a disposizione delle autorità di bacino per regolare i flussi d’acqua“. Le cifre sono state snocciolate dal premier, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa alla prefettura di Palermo, dove il premier si è recato per sorvolare le zone colpite dall’alluvione e visitare i familiari delle nove vittime di Casteldaccia travolte dalla piena del Milicia mentre si trovavano all’interno della loro villetta.

Il premier ha spiegato che il governo “è concentrato in un’opera generale di riammodernamento del sistema infrastrutturale nazionale che richiede un piano di investimenti adeguato”. Il presidente del Consiglio ha infine sottolineato che l’esecutivo “ha varato un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria che avrà bisogno- ha sottolineato- chiaramente di tempo. Sono interventi che richiedono un medio e lungo termine- ha concluso Conte- e un’adeguata programmazione”.

“SERVONO INTERVENTI PER RIPULIRE LETTI DEI FIUMI”

“E’ necessario avviare un’opera di ripulitura dei letti dei fiumi, dobbiamo intervenire per mettere in sicurezza il territorio dal dissesto idrogeologico”, ha detto ancora Conte da Palermo, dove ha sorvolato in elicottero le zone del Palermitano colpite dall’alluvione e fatto visita ai familiari delle nove vittime di Casteldaccia.

