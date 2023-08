Edi Rama e il meme della nave Vlora per i turisti italiani

ROMA – L’8 agosto del 1991 la nave Vlora attraccava al porto di Bari carica di ventimila albanesi che avevano assaltato la nave nel porto di Durazzo per poter arrivare in Italia. Un’immagine storica, simbolo della migrazione dall’Albania all’Italia che ha caratterizzato i primi anni Novanta.

IL MEME DI EDI RAMA

La foto della Vlora viene oggi usata, 32 anni dopo, dal primo ministro albanese Edi Rama per fare ironia sul flusso turistico di italiani che, in quest’estate 2023, sta interessando l’Albania. “E aspetta aspetta, non hai ancora visto niente”, scrive Edi Rama, a corredo di un’immagine che presenta la nave Vlora ripresa da due diverse inquadrature: la prima accompagnata dalla didascalia ‘Albanesi partono per l’Italia 1991’, l’altra con la scritta ‘Italiani partono in ferie per l’Albania 2023’.

Il post di Edi Rama su facebook conta più di 7mila mi piace, migliaia i commenti entusiasti, sia di albanesi che di italiani. Solo qualcuno storce il naso, “Nell’UE quando ci metterete dentro che siamo stati torturati per chiedere il visto in 6 mesi”, riflette ad esempio un utente, ma è una risicata minoranza. Per il resto solo allegria.