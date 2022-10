Il 4 novembre l’ Asl Roma 6 promuove la giornata informativa sul trapianto di rene da donatore vivente

ROMA – Venerdì 4 novembre, dalle ore 9 alle 14, presso l’Aula Convegni dell’Ospedale dei Castelli di Ariccia, si terrà la ‘Giornata informativa sul trapianto di rene da donatore vivente’. Incontro rivolto ai pazienti nefropatici e ai loro familiari per l’informativa sul trapianto di rene da donatore vivente. Un trapianto che rappresenta un’opportunità terapeutica, offrendo ai pazienti importanti vantaggi e benefici. Lo ha fatto sapere l’Asl Roma 6.

Il convegno ne analizza i molteplici aspetti considerando l’insufficiente reperibilità da donatori deceduti e le difficoltà generate dai tempi delle liste d’attesa che possono rendere inidonei al trapianto pazienti che hanno intrapreso la dialisi. Si illustreranno pertanto i benefici della donazione da donatore vivente; gli eventuali rischi per il donatore; la valutazione e la cura del donatore e del ricevente seguiti e assistiti da equipe multidisciplinare (nefrologi, chirurghi, infermieri, psicologi ed anestesisti).

Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche del Policlinico di Tor Vergata è annoverato tra i primi centri, in Italia di trapianto di rene e mette a disposizione della Asl Roma 6, ospitante la giornata, e dei suoi specialisti, la propria esperienza pluriennale. Interverranno: Cristiano Camponi, direttore generale Asl Roma 6; Giuseppe Quintavalle, direttore generale Policlinico di Tor Vergata; Roberto Corsi, direttore sanitario Asl Roma 6; Mariano Feccia, direttore Centro Regionale Trapianti Lazio; Giuseppe Tisone, direttore Dipartimento Scienze Chirurgiche Università di Roma Tor Vergata; Roberto Costanzi, presidente Associazione Malati di Reni; Liliana Castellani, coordinatrice Aned Sport Lazio; Giuseppe Iacovelli, presidente Fintred-Federazione Italia Nefropatici Trapiantati di Rene e Donatori. L’incontro sarà moderato da Maria Teresa Lonardo del Ptv e da Luigi Zurlo della Asl Roma 6.

Consulta il programma della giornata al seguente link: https://www.aslroma6.it/-/4-novembre-2022-giornata-informativa-sul-trapianto-di-rene-da-donatore-vivente-?redirect=%2F.

