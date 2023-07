Urso: “Dall’1 agosto obbligatorio esporre il prezzo medio della benzina. Niente taglio delle accise”

ROMA – “Da domani, primo agosto, arriva l’obbligo del tabellone sul prezzo medio. Ciascun cittadino può verificare se viene sottoposto a un costo superiore a quello medio, potrà quindi accertarsi e scegliere”. Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in conferenza stampa sul caro carburanti. Non è invece previsto un taglio delle accise: “Riteniamo che le risorse pubbliche debbano essere destinate dove ci sono davvero delle emergenze”.

“Il prezzo dei carburanti è cresciuto di 4 centesimi nell’ultima settimana. È la conseguenza dell’incremento delle quotazioni internazionali, che comunque restano lontane da quelle precedenti, quando siamo riusciti a convincere la Commissione Ue sul tetto al prezzo del gas”, precisa Urso. “Il prezzo medio ad oggi è di 1,91 euro per la benzina e 1,76 euro per il diesel”, aggiunge il ministro