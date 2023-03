ROMA – “La giornata di ieri è trascorsa bene, con un normale decorso clinico. Nella serata Papa Francesco ha cenato, mangiando la pizza, insieme a quanti lo assistono in questi giorni di degenza ospedaliera: con il Santo Padre erano presenti i medici, gli infermieri, gli assistenti ed il personale della Gendarmeria. Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro.

Il rientro a casa Santa Marta di Sua Santità è previsto nella giornata di domani, all’esito dei risultati degli ultimi accertamenti di questa mattina“.

Lo fa sapere il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che, ieri sera, ha trasmesso le ultime informazioni diramate dallo staff medico del Santo Padre presso la struttura ospedaliera:

“Nell’ambito di controlli clinici programmati al Santo Padre- si legge- è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute”.

Il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede conferma anche che: “Essendo programmata la Sua uscita dall’ospedale nella giornata di domani, è prevista la presenza di Papa Francesco in Piazza San Pietro per la celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme, Passione del Signore.”

ZUPPI: “OTTIME INDICAZIONI SU SALUTE, TANTO AFFETTO PER LUI”

Sulle condizioni di salute di Papa Francesco arrivano “ottime indicazioni”. E allo stesso tempo tanti messaggi di auguri, segno di un “grande affetto che lo circonda”. A dirlo è il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente Cei. “Ho letto il comunicato- dice Zuppi- stamattina si è alzato, ha letto i giornali, ha fatto la comunione. Mi sembra che sia un’ottima indicazione”. Poi aggiunge: “Sicuramente gli facciamo tanti auguri. Mi colpisce quanti messaggi siano arrivati a me per lui, quanto affetto lo circonda. Lui dice sempre: ‘Pregate per me’. Credo che in questa occasione ci venga più facile pregare per lui“.