Tg Cultura, edizione del 31 marzo 2022

COVID, NUOVE REGOLE PER L’ACCESSO AI LUOGHI DELLA CULTURA

Dal primo aprile, con l’entrata in vigore del decreto che stabilisce la fine dello stato di emergenza, cambiano le modalità di accesso ai luoghi della cultura e dello spettacolo. Per visitare musei, parchi archeologici, mostre, archivi e biblioteche non è più richiesto il green pass rafforzato, né quello base, mentre resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche. Per cinema, teatri e concerti al chiuso, invece, saranno ancora necessari green pass rafforzato e mascherine FFP2, mentre per gli eventi all’aperto basterà il green pass base e la FFP2.

AGLI OSCAR 2022 VINCE ‘CODA’, JANE CAMPION MIGLIOR REGISTA

La 94esima edizione degli Oscar nel segno delle donne. A vincere il titolo di miglior film è Coda, di Sian Heder, mentre per la regia la statuetta è andata a Jane Campion con il western ‘Il potere del cane’, che diventa così la terza donna a ottenere un premio in questa categoria dopo Kathryn Bigelow, nel 2010 per The Hurt Locker, e Chloé Zhao, l’anno scorso anno per ‘Nomadland’. Nulla di fatto per l’Italia, candidata con ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino, con il film d’animazione Disney e Pixar ‘Luca’ di Enrico Casarosa e con i costumi di ‘Cyrano’ di Massimo Cantini Parrini.

L’ARTE DEL CANTO LIRICO ITALIANO CANDIDATA A PATRIMONIO UNESCO

L’Arte del Canto Lirico Italiano candidata a patrimonio dell’umanità. A proporne l’inserimento nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale è stata la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco dopo un lungo percorso che ha riconosciuto le istanze del ‘Comitato per la salvaguardia dell’Arte del Canto Lirico Italiano’ cui hanno aderito la Fondazione Teatro Alla Scala di Milano, l’Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma, l’Associazione dei Teatri Italiani di Tradizione e Assolirica.

PAOLA MALANGA DIRETTRICE DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA

Paola Malanga è la nuova direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma. Giornalista e critica cinematografica, tra i fondatori della rivista ‘Duel’ e tra i principali collaboratori di Paolo Mereghetti per il ‘Dizionario dei Film’, autrice di celebri saggi su alcuni grandi autori del cinema mondiale e vicedirettrice di Rai Cinema, Malanga dirigerà la kermesse cinematografica per il triennio 2022-2024. “È per me un grande onore ricevere quest’incarico, prestigioso e inaspettato”, ha detto la nuova direttrice artistica.