VIDEO | L’Italia in lutto per i morti da coronavirus: sindaci in silenzio e bandiere a mezz’asta

A MONTECITORIO IL SILENZIO DI SEI SINDACI

A Montecitorio sei deputati che sono anche sindaci delle loro comunità, impegnati in aula per il voto sul decreto cuneo fiscale, hanno osservato il minuto di silenzio con la fascia tricolore nella piazza davanti alla Camera. “Siamo idealmente insieme a tutti gli otto mila sindaci italiani che in questo momento saranno usciti fuori dalla porta del proprio municipio”, dice Roberto Pella, vicepresidente dell’Anci. Per Luca Pastorino, parlamentare di Leu e sindaco di Bogliasco, bisogna “dare non solo conforto ma anche prospettiva alla vita di ogni comunita’. Nessuno di noi avrebbe pensato prima di trovarsi in una situazione del genere. Oggi vogliamo ringraziare tutti gli operatori sanitari e comunali d’Italia”.

Per il deputato leghista Alberto Gusmeroli, sindaco di Arona, “bisogna ricordare in primo luogo le persone che non ci sono più, quasi un’intera generazione, con il suo carico di esperienze e insegnamenti. Oggi l’impressione è che siamo in una fase di miglioramento. Ma l’emergenza va affrontata giorno per giorno. Abbiamo un enorme problema sanitario ma anche un enorme problema economico. Il governo deve percepire la gravità della situazione, in modo che sia messo in campo un intervento enorme per evitare che migliaia di piccole e medie imprese falliscano”. Per Gusmeroli “si muore di virus, di burocrazia e di Europa”.