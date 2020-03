VIDEO | Coronavirus, Pesaro dedicherà un monumento alle vittime

ANCONA – Pesaro dedicherà un monumento alle vittime del Coronavirus e agli operatori sanitari dell’ospedale cittadino. Lo ha annunciato questa mattina il sindaco, Matteo Ricci, nel corso dell’iniziativa organizzata dall’Anci che ha invitato tutti i Comuni italiani, per ricordare le vittime dell’epidemia e per onorare gli operatori sanitari, a tenere le bandiere del Municipio a mezz’asta ed ad osservare un minuto di silenzio.

“Gli operatori sanitari da almeno un mese stanno dando anima e corpo all’interno del nostro ospedale per curare pazienti- spiega Ricci-. Poco fa in giunta abbiamo deciso di intitolare un monumento per i caduti del Coronavirus e per i nostri eroi del San Salvatore. Lo inaugureremo il prima possibile probabilmente al parco Miralfiore. Un monumento dedicato alle vittime del Coronavirus, alle loro famiglie e a tutti coloro che stanno combattendo in ospedale per dire che Pesaro non si dimenticherà di loro e li omaggerà costantemente negli anni attraverso un monumento simbolico”.

Al termine dell’iniziativa che si è tenuta sotto il Municipio e a cui hanno preso parte il Vescovo di Pesaro, Piero Coccia, (che ha recitato una preghiera alla Beata Vergine delle Grazie), il consigliere regionale, Andrea Biancani, il presidente del consiglio comunale, Marco Perugini, e il vicepresidente, Dario Andreolli, Gigi Faggi ha suonato il silenzio militare.