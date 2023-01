Daniele Dal Moro: “Il Gf Vip è un programma di m…a”. E Signorini gli fa la ramanzina

ROMA – Duro confronto nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip tra il padrone di casa Alfonso Signorini e il concorrente Daniele Dal Moro. Nel corso della trasmissione, un momento è stato dedicato al carattere focoso dell’ex tronista, che nella casa ha litigato con parecchi vipponi e usato spesso parole sopra le righe. In particolare, negli ultimi giorni Daniele sembra avere un conto aperto con Oriana, con cui continua un rapporto fatto di alti e bassi, tra attrazione e diffidenza reciproca.

Signorini ha mandato in onda una clip in cui Dal Moro e Marzoli discutono animatamente e il vippone accusa: “L’unica cosa che ti interessa è che sei in nomination, venderesti l’anima per questo c…o di programma televisivo. Tutte le coppie che hai fatto sono per questo programma di m…a, questo pensiero non me lo toglierà nessuno dalla testa”.

Tornati in studio, il conduttore ha ripreso duramente Daniele: “Queste parole mi hanno offeso, io ci metto la faccia e la passione. Non è stata una cosa bella da dire e proprio perché tu sei una bella persona sentirti usare quelle parole mi è dispiaciuto ancora di più”.

Dal Moro, abbastanza mortificato, ha spiegato: “Mi sono scappate delle parole brutte in un momento di nervosismo. Spero che il fatto che io stia facendo questo programma per la seconda volta sia la dimostrazione che queste cose non le penso, chiedo scusa anche per il rapporto che ho con te”, ha detto a Signorini. Che ha concluso: “Noi come voi ragazzi ce la mettiamo tutta, a volte inciampiamo e sbagliamo ma la nostra buona fede è sotto gli occhi di tutti e non voglio che questo venga messo in discussione. Ma mi è già passata”.