Grande Fratello Vip, arriva Matteo Diamante: che succederà con Nikita e George?

ROMA – Come se non bastassero i tira e molla delle coppie e le liti sempre più frequenti (persino per il vino), nella casa del Grande Fratello Vip potrebbero presto arrivare – dopo i topi – delle new entry destinate a scompigliare ulteriormente gli equilibri. Non si tratterà però di ingressi permanenti, ma di ospiti che dovrebbero trattenersi per qualche settimana.

MATTEO DIAMANTE E IL TRIANGOLO CON NIKITA E GEORGE

Tra i nomi più caldi secondo gli ultimi rumours c’è quello di Matteo Diamante. L’ex naufrago de L’isola dei famosi ha più di un conto in sospeso con ben due vipponi: Nikita Pelizon e George Ciupilan. La prima è la sua ex fidanzata, il secondo è (era?) un suo grande amico. Nelle scorse settimane, il padronde di casa Alfonso Signorini aveva sollecitato George sul suo rapporto affettuoso con Nikita, ma l’ex de ‘Il Collegio’ aveva negato che ci fosse del tenero tra di loro. Il motivo? Il suo forte legame di amicizia con l’ex di Nikita, appunto Matteo, e la volontà di non fare torti a nessuno.

LE ACCUSE DI MATTEO DIAMANTE A GEORGE CIUPILAN

La reazione di Diamante, che sui suoi social commenta spesso le vicende della casa più spiata d’Italia, non era stata però tenera: Matteo aveva accusato George di non averlo nemmeno nominato, riferendosi a lui soltanto come “un amico in comune” e “una persona che conosco molto molto bene”. Per Diamante, invece, Ciupilan era “un fratellino”, visto anche il lungo periodo in cui avevano convissuto.

MATTEO DIAMANTE: “NIKITA È PAZZA”

Dopo essere stata informata da Signorini sui commenti di Andrea, Nikita aveva rivelato: “Non mi ha mai permesso di essere amica dei suoi amici. Non posso vedere persone che conosce il mio ex, è già successo e ci è rimasto pesantemente male. Non posso vedere persone che lui conosce, né persone della Liguria”. Parole smentite con durezza dallo stesso Diamante: “Sono tutto tranne che geloso. Questa è pazza, ma che descrizione ha fatto di me?”.

GLI ALTRI POSSIBILI INGRESSI NELLA CASA DEL GF VIP

Ma non solo Matteo potrebbe entrare nella casa: si parla anche della vincitrice dell’ultima edizione del Gf Vip, Jessica Selassié, e della sorella Clarissa. Ma dal cilindro di Alfonso Signorini potrebbero uscire fuori altre inaspettate sorprese.