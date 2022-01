Comitati contro i brogli lasciano i lavori del Consiglio comunale di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – I cittadini del comitato Reggio non si broglia, del gruppo Reggio futura e del Codacons hanno abbandonato i lavori del Consiglio comunale di Reggio Calabria, convocato oggi a Palazzo San Giorgio e aperto alla cittadinanza, con all’ordine del giorno la discussione sui: brogli elettorali.

Alla base della decisione l’impossibilità di poter garantire una maggiore partecipazione di cittadini a causa dell’emergenza sanitaria, la limitazione delle presenze ai soli iscritti via Pec e la rinuncia ad utilizzare il più ampio auditorium comunale del Centro direzionale, come fatto in passato. I lavori stanno proseguendo con gli interventi dei consiglieri comunali e successivamente con il secondo punto all’ordine del giorno relativo ai lavori di riqualificazione di piazza De Nava.