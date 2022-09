Trovata la borsa di Brunella, l’ultima dispersa. Ma il corpo si cerca ancora

ANCONA – La Prefettura di Ancona fa sapere che “continuano incessantemente le ricerche dell’ultima persona scomparsa” durante l’alluvione che ha colpito le Marche lo scorso 15 settembre notte. “Nel pomeriggio odierno è stata rinvenuta la borsa con gli effetti personali e i documenti dell’interessata”, aggiungono dalla Prefettura.

L’ultima persona che risulta essere dispersa dall’alluvione che ha causato 12 vittime è la 56enne Brunella Chiù. La borsa è stata trovata in località Burello di Corinaldo, in provincia di Ancona. La donna aveva con sé la borsa quando la sua auto è stata travolta dalla piena sotto la sua casa di Barbara: la borsa si trovava a circa 200 metri dal luogo in cui il 20 settembre era stata ritrovata la carcassa dell’automobile.

LEGGI ANCHE:

“Torneremo a girare in vespa”, su Facebook il commovente saluto del papà di Mattia

Alluvione nelle Marche, trovato il corpo del piccolo Mattia

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it