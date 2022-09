“Torneremo a girare in vespa”, su Facebook il commovente saluto del papà di Mattia

BOLOGNA – “Torneremo a girare in vespa e a tirar baci. Mattia saluta tutti, vi vogliamo bene“. È lo struggente saluto che Tiziano Luconi ha pubblica su Facebook per ricordare suo figlio, il piccolo Mattia, 8 anni, morto nell’alluvione delle Marche del 15 settembre. Il corpo del bambino è stato ritrovato questo pomeriggio, dopo oltre una settimana di ricerche, in un terreno in provincia di Ancona. La piena del fiume provocata dall’alluvione che si è abbattuta con violenza nella zona tra Senigallia e Pesaro lo ha trascinato per 13 chilometri rispetto al punto in cui è finito in acqua, strappato alle mani della mamma che ha cercato in tutti i modi di tenerlo stretto senza riuscirci.

Il padre Tiziano, che in questi otto giorni aveva continuato a cercare il figlio incessantemente insieme ai soccorritori, questa sera ha postato una foto di se stesso insieme al piccolo Mattia, entrambi sorridenti su una Vespa azzurra, accompagnata dalla commovente frase di commiato. Sotto si stanno accumulando centinaia e centinaia di commenti di condoglianze.

“HO SPERATO FINO ALL’ULTIMO”

Dopo il ritrovamento, questo pomeriggio, il padre avrebbe detto: “Ho sperato fino all’ultimo, ma a un certo punto ho sperato quasi non lo ritrovassero più“. È lo stesso concetto che l’uomo aveva espresso nei giorni scorsi in un’intervista alla Stampa: “Al punto in cui siamo, non so se augurarmi di trovare il suo corpo per dargli una degna sepoltura oppure non ritrovarlo mai più, in modo che rappresenti una presenza eterea, immortale”.

LEGGI ANCHE: Alluvione nelle Marche, trovato il corpo del piccolo Mattia

La mamma di Mattia è stata dimessa ieri dall’ospedale (dove era ricoverata dal 15 settembre) ed era subito tornata nella zona dove la mareggiata li ha colpiti e travolti, prendendo parte alle ricerche del bambino. Aveva detto ‘Senza Mattia non torno a casa‘. Oggi il corpo di Mattia è stato ritrovato.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it