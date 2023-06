ROMA – Una pinna che spunta dalla superficie del mare ed è subito allarme squalo. Succede nel Cilento, dove un gruppo di turisti ha filmato quello che sembrava essere un pescecane al largo di Palinuro. In realtà, la creatura marina in questione poco ha a che fare con gli squali. A fugare ogni dubbio, lo skipper esperto Ciro Sacco, presente al momento dell’avvistamento. Si tratta, infatti, di un innocuo e affascinante pesce luna.

CHE COS’È IL PESCE LUNA

È il più grande pesce osseo esistente, tra le specie più affascinanti che popolano i mari. Il Mola mola, comunemente noto come pesce luna, generalmente raggiunge un peso fino a 400 kg, anche se sono stati avvistati esemplari ben più massicci. Di colore argenteo, ha una consistete pelle ruvida, che può essere spessa fino a 15cm. Mola in latino significa ‘macina’, parola che descrive la sua forma, in qualche modo circolare.

In inglese, è noto come Sunfish, pesce sole, in riferimento alla sua abitudine di salire in superficie per crogiolarsi al sole.

I pesci luna si trovano negli oceani temperati e tropicali di tutto il mondo e sono spesso scambiati per squali quando le loro enormi pinne dorsali emergono sulla superficie dell’acqua.

Innocuo per l’uomo, il Mola mola si nutre generalmente di meduse, piccoli pesci, calamari e crostacei.