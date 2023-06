Squalo attacca un pescatore e lo trascina in acqua: il video da brivido

ROMA – Stanno facendo il giro del mondo le immagini di uno squalo che trascina in acqua un pescatore. L’episodio è accaduto al Parco nazionale delle Everglades, una riserva naturale protetta in Florida, lo scorso venerdì. L’uomo è stato ferito al braccio destro, e portato all’ospedale Jackson South Medical Center per ricevere le cure adeguate.

COSA È SUCCESSO

L’uomo protagonista (suo malgrado) del video, si trovava in barca con gli amici nella riserva delle Everglades, quando ha deciso di sciacquare le mani in acqua. Si può ascoltare uno dei presenti suggerirgli di evitare di farlo, ma il pescatore è molto tranquillo e risponde che in due secondi non può accadere nulla. E, invece, pochi attimi dopo aver immerso le mani, uno squalo spunta dall’acqua e afferra il braccio dell’uomo, trascinandolo giù dalla barca. Fortunatamente, l’animale ha mollato la presa, e il pescatore è potuto risalire sull’imbarcazione, aiutato dai suoi amici.