Webinar ‘Protocollo Napoli’ su violenza domestica e affido

ROMA – Domani dalle 16 alle 18.30 il ‘Protocollo Napoli’ promuove un webinar su “Violenza domestica e affidamento di figli minorenni nell’ambito della Convenzione di Istanbul”. Magistrati e psicologi si confronteranno sui seguenti argomenti: la nuova frontiera delle CTU e i principi del protocollo Napoli; l’ istruttoria per prevenire i procedimenti ingiusti e far emergere la violenza e infine l’ascolto del minore: dare spazio alla volontà del minore e superare i trattamenti coercitivi.



Partecipano Roberto Carrelli Palombi, Presidente del Tribunale di Siena; Geremia Casaburi, Presidente della Sezione Civile, Tribunale di Nola; Maria De Luzenberger, Procuratrice presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli; Francesco Menditto, Procuratore presso il Tribunale di Tivoli e Monica Velletti, Presidente della Sezione Civile, Tribunale di Terni. Introduce Caterina Arcidiacono dell’Università Federico II di Napoli e modera Antonella Bozzaotra.



Al tavolo del dibattito ci saranno Gabriella Ferrari Bravo, Elvira Reale, Ester Ricciardelli, psicologhe del Protocollo Napoli. Il webinar si terrà su zoom, per prenotarsi basta scrivere a: [email protected]