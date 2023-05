Maduro ospite di Lula: “Nuova era per Venezuela e Brasile”

(Foto credits profilo Twitter di Nicolas Maduro)

ROMA – Una nuova fase nei rapporti bilaterali è stata promessa dai presidenti del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e del Venezuela, Nicolas Maduro, in occasione di un loro incontro prima di un vertice latinoamericano.

VERTICE LATINOAMERICANO

Le dichiarazioni sono state rilasciate a Brasilia, sede del summit. “La visita di Maduro segna l’inizio del ritorno di Maduro” ha detto Lula. Il capo di Stato venezuelano non si recava in Brasile dal 2019, quando era entrato in carica il presidente Jair Bolsonaro, liberista e di destra, ora all’opposizione. Maduro, che si presenta come erede della “rivoluzione bolivariana” di Hugo Chavez, ha detto di “una nuova era” nei rapporti bilaterali e ha invitato gli imprenditori del Brasile a investire a Caracas.

LA DENUNCIA DELLA “NARRATIVA” USA

Secondo Lula, gli Stati Uniti hanno imposto “sanzioni esagerate” nei confronti del Venezuela e “costruito una narrativa di autoritarismo”.