Coalizione a guida saudita annuncia la tregua in Yemen per il Ramadan

ROMA – Una sospensione delle operazioni militari a partire da oggi è stata annunciata dalla coalizione a guida saudita che sostiene il governo dello Yemen, nel contesto della guerra civile che dal 2015 vede confrontarsi l’esecutivo del presidente Abed Rabbo Mansour Hadi e la milizia ribelle degli houthi, sostenuta dall’Iran. Stando a quanto si apprende da una dichiarazione del portavoce della coalizione, il generale Turki al-Malki, rilanciata dall’agenzia di notizie suadita Spa, la tregua è stata indetta in vista dell’inizio del mese sacro di Ramadan, previsto per sabato 2 aprile, e nell’ottica di facilitare in negoziati col governo yemenita cominciati ieri a Riad.

Agli incontri prendono parte rappresentanti delle Nazioni Unite e del governo degli Stati Uniti ma non della milizia houthi, che ha reso noto di essere pronta ad accettare solo colloqui che si svolgano in un territorio neutrale. Come ribadito anche dal generale al-Malki, la tregua temporanea decisa dalla coalizione arriva in risposta agli appelli in questo senso partiti sia da Nayef Al-Hajraf, segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) che ha promosso gli incontri a Riad, sia nell’ambito delle iniziative promosse dall’inviato speciale dell’Onu in Yemen, Hans Grundberg. Domenica scorsa anche gli houthi avevano annunciato una sospensione della loro attività militare per tre giorni. Secondo quanto riporta l’emittente panaraba Al-Jazeera, Grundber ha proposto alle parti in conflitto l’istituzione di una tregua da parte della coalizione in cambio della riapertura del porto meridionale di Hodeidah e dell’aeroporto della capitale Sana’a, entrambi controllati dagli houthi.

A otto anni dall’inizio della guerra in Yemen 17,4 milioni di persone su una popolazione totale di neanche 30 milioni hanno bisogno di assistenza alimentare, stando a quanto denunciato dalla ong Azione contro la fame. Dall’inizio delle ostilità i morti sarebbero non meno di 8mila stando a diverse fonti.