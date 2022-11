VIDEO | Grande Fratello Vip, il monologo di Clizia è un manifesto di sorellanza e civiltà

ROMA – Ieri nella Casa del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso Clizia Incorvaia per difendere sua sorella Micol, tra i concorrenti di questa edizione. L’ex gieffina si è rivolta a tutte le donne del reality show, in particolare a Wilma Goich e Patrizia Rossetti, che hanno preso di mira la piccola Incorvaia.

“Sono qua per dirti che sei fortissima, più di quello che pensi. Più bella di quello che pensi, una bellezza non riproducibile da nessun chirurgo estetico. In questi giorni ti ho vista triste, non farti abbattere. Sei una persona vera e questo dà fastidio a molti. Non sentirti sola solo perché sei diversa dalla massa“, ha detto Clizia a Micol.

Poco dopo ha incontrato Wilma e Patrizia: “Mi dispiace per voi, siete due donne che hanno fatto la storia della televisione e non capisco perché prendere di mira una ragazza. Perché questa cattiveria gratuita nei suoi confronti? Avete detto che nessun uomo la trom***ebbe o la guarderebbe perché beve troppo. Può non piacervi, ma non per questo potete prenderla di mira. Anche se non fosse stata mia sorella avrei detto le stesse cose perché questo è un esempio di donne che odiano le donne. In televisione sta passando un cattivo messaggio. Mi piacerebbe che voi chiedeste scusa e che ci fosse più solidarietà tra donne”. Wilma e Patrizia si sono scusate.

… e Clizia ha modo anche di confrontarsi con Wilma e Patrizia in merito alle tensioni con sua sorella Micol. #GFVIP pic.twitter.com/qmMhWIbaPQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 28, 2022

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it