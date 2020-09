VIDEO | Chiara Galiazzo testimonial della campagna ‘Magnifico donare’ a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Ha fatto tappa anche a Reggio Calabria la campagna nazionale Magnifico donare, promossa per sensibilizzare la cittadinanza ad affrontare i problemi relativi alla Beta-Talassemia e Sindromi Mielodisplastiche, due patologie del sangue con un impatto significativo sulla qualita’ di vita delle persone che ne soffrono e dei loro caregiver. L’evento e’ organizzato, per il secondo anno consecutivo da United onlus (federazione italiana delle thalassemie, emoglobinopatie rare e drepanocitosi), e AIPaSiM onlus (associazione italiana pazienti con sindrome mielodisplastica), in collaborazione con l’Avis (associazione volontari italiani sangue). E’ stata proprio la sede Avis di Reggio Calabria ad ospitare l’evento che ha avuto come ospite d’eccezione la cantante Chiara Galiazzo, testimonial della campagna nazionale e che ha presentato il brano Magnifico donare. L’unico modo per arrivare alla guarigione di queste malattie e’, ad oggi, il trapianto di midollo osseo, tuttavia importanti innovazioni terapeutiche si stanno profilando e potrebbero cambiare, in modo considerevole, la quotidianita’ dei pazienti, limitando il ricorso a frequenti trasfusioni. Oggi pero’ il fabbisogno trasfusionale resta elevato e quindi e’ doveroso richiamare l’attenzione sul valore della donazione del sangue, un gesto di responsabilita’ sociale importante, verso i pazienti, i loro caregiver, le strutture ospedaliere e il Servizio sanitario nazionale.

“L’obiettivo principale di Magnifico donare e’ sensibilizzare sempre di piu’ la popolazione, in particolare i giovani, facendo loro capire quanto e’ importante il gesto solidale di donare sangue – dichiara il presidente di United Raffaele Vindigni – a tal proposito, United quest’anno sara’ impegnata sul territorio e nelle scuole per diffondere la conoscenza su queste tematiche e rendere consapevoli quanto piu’ possibile le giovani generazioni”. “Collaborare con United e Avis nel promuovere la donazione del sangue ci e’ parso un atto opportuno e doveroso – ha affermato Paolo Pasini presidente AIPaSiM – abbiamo aspettative elevate, perche’, per tantissimi pazienti, ad oggi la trasfusione di sangue e’ una vera e propria terapia salvavita”. La trasfusione di sangue e’ ancora oggi la terapia d’elezione per i pazienti affetti da Beta-Talassemia, una malattia genetica, ereditaria, frequente in aree geografiche come il bacino del Mediterraneo, che e’ possibile diagnosticare sin dai primissimi giorni di vita. In Italia si stima che gli individui affetti da Talassemia major, la forma piu’ grave, siano almeno 7.000 mentre i portatori sani sono circa 3.500.000.

CHIARA GALIAZZO: “DONARE IL SANGUE È DONARE SPERANZA”

“Sono davvero felice di essere stata coinvolta in questa iniziativa che vuole ricordare a tutti come donare il sangue significhi donare speranza. Un’azione semplice per chi la compie ma che puo’ cambiare la vita di persone che devono ricorrere a frequenti trasfusioni di sangue”. Cosi’ alla Dire la cantate Chiara Galiazzo oggi a Reggio Calabria come testimonial di Magnifico donare. “Ci siamo ispirati al valore della donazione per scrivere un brano originale dedicato alla campagna, in grado di emozionare il pubblico e avvicinarlo al tema attraverso testo e melodia”. Nel corso dell’iniziativa, svolta nella sede Avis reggina, Chiara Galiazzo ha cantato l’inedito, omonimo dell’iniziativa, Magnifico donare.