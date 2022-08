Spunta un orto tra le tombe del cimitero di Molfetta, si cerca il responsabile

BARI – Pomodori, zucchine, verdure e alberi da frutta cresciuti all’ombra delle tombe del cimitero di Molfetta, nel Barese. È quanto hanno scoperto i tecnici del Comune, dopo la segnalazione di un cittadino, che hanno allertato gli addetti della società che si occupa della pulizia delle strade che, intervenuti, hanno rimosso ortaggi e frutti. Sono in corso verifiche per individuare chi li ha piantati: potrebbe trattarsi di un dipendente comunale nei cui confronti sarà aperto un procedimento disciplinare. Provvedimenti saranno assunti dal Comune anche nei confronti di chi sapeva e non ha segnalato la presenza dell’orto.

